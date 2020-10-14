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Пациентов с симптомами простуды или коронавируса будут обслуживать по горячей линии

Цифровой Центр мониторинга поможет врачам Кузбасса контролировать состояние здоровья взрослых пациентов с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. При симптомах простуды жителю любого населенного пункта области достаточно позвонить по единому номеру 8 (384-2) 903-103.

Горячая линия работает круглосуточно и без выходных. К цифровой платформе подключены все поликлиники региона. Больному необходимо сообщить оператору call-центра место проживания, данные паспорта, номер страхового полиса и СНИЛС, а также рассказать о симптомах. Данная информация в режиме реального времени будет передана в территориальную поликлинику, после чего участковый терапевт придет к пациенту домой, проведет осмотр и назначит лечение.

Если болезнь будет протекать без осложнений, за состоянием пациента станут дистанционно следить с помощью роботизированной системы. Человеку ежедневно будет звонить робот и задавать определенный перечень вопросов. В зависимости от ответов система автоматически будет определять дальнейшие действия по принципу «светофора». Если симптомы не вызывают тревоги, то данные пациента «окрашиваются» в зеленый цвет, и за ним продолжают наблюдать удаленно. Если в состоянии больного будут замечены отклонения от нормы, данные «краснеют», и с заболевшим незамедлительно связывается врач.

Прием звонков на номер 8 (384-2) 903-103 ведут 20 студентов-медиков. Дозвониться можно как с городского, так и с мобильного телефона. Пока звонки оплачиваются в соответствии с тарифом мобильного оператора, идет работа по переводу этого номера в бесплатный режим.

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kuzbassnews.ru
14/10/2020
Здоровье
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