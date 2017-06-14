Палаточный лагерь в Тяжинском районе

На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы открылась первая профильная смена в загородном оздоровительном лагере «Олимпиец».

В палаточном лагере «Спутник» собрались 52 обучающихся из школ района, для того чтобы отдохнуть и найти новых друзей. С началом смены ребят поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

В первый день же день ребята получили возможность проявить себя на четырех площадках. Здесь они участвовали в спортивных играх, осваивали приемы радиационно-химической и бактериологической защиты, занимались строевой и огневой подготовкой.

В палаточном лагере ребятам некогда скучать, впереди их ждет множество интересных мероприятий: спортивные игры, эстафеты и увлекательные конкурсы.

В комплекс загородного оздоровительного лагеря «Олимпиец» входит спальный корпус, столовая с пищеблоком, медицинский кабинет (с лицензией), душевые, спортивный зал, игровые помещения, залы для настольного тенниса и единоборств, проведения праздников, дискотек и массовых мероприятий. Предусмотрено специальное оборудованное помещение для хранения личных вещей отдыхающих.

Дети проживают в одном помещении в отдельных комнатах от 4 до 8 человек. Жилые комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания детей (шкаф для одежды, кровать, стол, стул, прикроватная тумбочка). В каждой комнате сделан современный косметический ремонт, вставлены пластиковые окна, создана уютная атмосфера. Общая вместимость лагеря 52 человека.

На территории лагеря имеется футбольная площадка, площадка для пляжного волейбола, туристическая полоса препятствий, гимнастический городок, малые архитектурные формы (качели, скамейки, газоны с цветами и так далее). Для всех есть возможность заниматься и тренироваться в современном спортивном комплексе «Юность» с тренажерным и залом для фитнесса.

Педагогический персонал комплектуется из числа опытных педагогов, профессиональных тренеров, лучших студентов педагогических училищ, колледжей, ВУЗов Кемеровской области. Приоритетной задачей загородного лагеря «Олимпиец» является всестороннее развитие личности ребенка, оздоровление ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья.

1 смена (5 дней) – с 13 по 17 июня 2017 года военно-патриотическая смена «Палаточный лагерь».

2 смена (14 дней) – с 3 по 16 июля 2017 года спортивная смена «В здоровом теле – здоровый дух»

3 смена (21 день) – с 19 июля по 8 августа 2017 года смена «Я – лидер!»

4 смена (5 дней) – с 11 по 15 августа 2017 года туристическая смена

Стоимость смены для одного ребенка 6250 рублей. Более подробную информацию о работе загородного лагеря «Олимпиец» можно получить по телефонам (38449)26-0-10, 8-904-999-66-36 (Жернаков Евгений Николаевич), 8-923-500-73-64 (Попова Анастасия Александровна).