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Палку для селфи прячем, если видим линии электропередачи!

В преддверии длительных праздников и школьных каникул специалисты кузбасского филиала  «МРСК Сибири» дали старт традиционным урокам по электробезопасности и провели интерактивный «энергоквест»  для воспитанниковБерезовской основной общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки в Кемеровском районе.

Как «подружиться» с электричеством, кто умеет чинить провода, что делать, если из розетки «повалил» дым, а воздушный шарик зацепился за опору линии электропередачи -  для взрослых вопросы элементарные, для детей с особенностями развития – требующие систематизированного ответа. Именно поэтому на тематических уроках энергетики используют самые доступные способы для восприятия информации: интересные и познавательные сюжеты, красочные плакаты и знаки, веселые, развивающие фантазию игры. Всеми любимый персонаж робот Вольтик тоже отлично вписывается в обучающий процесс. Благодаря своему обаянию и открытой улыбке он быстро становится для ребят лучшим другом, который об электричестве знает все на свете.

«В подростковом возрасте ребятам многое становится интересно, - рассказывает директор школы-интерната Ольга Сысоева. – Они заново открывают мир. К сожалению, не всегда подобные открытия безопасны. Важно именно сейчас рассказать и показать детям, что «можно», а что «нельзя», чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий».

В ходе интерактивного урока ребята прошли настоящий «энергетический квест»: подзарядили Вольтика энергичной зарядкой, безопасно пронесли удочку под импровизированными опорами ЛЭП, примерили амуницию электромонтера и помогли ему выбрать инструменты, чтобы починить розетку. Отлично справившись со всеми заданиями, ребята сделали безопасное селфи с очаровательным Вольтиком и хэштегом МРСК Сибири.

«Сложно представить нашу жизнь без электричества, оно окружает нас повсюду, - рассказывает начальник службы высоковольтных линий производственного отделения СВЭС филиала  «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Николай Иванов. – Электрический ток может быть безопасным только при правильном отношении к нему. На каждом уроке мы рассказываем, что с электричеством могут работать только профессионалы. Дети с удовольствием примеряют форму электромонтера и уже имеют малейшие представления об этой профессии. Многие ребята после таких занятий говорят, что когда вырастут, обязательно станут энергетиками».  

Чтобы дети не забыли усвоенные знания, сотрудники « МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» подарили им красочные раскраски, закладки, плакаты и наклейки. Их главный герой – робот Вольтик - вместе с читателями изучает предмет «Электробезопасность» на практике.  

Энергетики призывают родителей и педагогов поддержать их в работе по профилактике детского электротравматизма и регулярно напоминать детям о необходимости неукоснительно соблюдать меры предосторожности и в быту и вблизи энергообъектов.

Образование
kuzbassnews.ru
14/12/2017
Образование
Новости Кузбасса

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