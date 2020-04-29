Новости Кузбасса

В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, мы начинаем цикл статей о людях, чья самоотверженность привела нашу страну к Победе. Многих из них уже нет в живых. Но осталась память.

Анатолий Иванович Исаков оказался на фронте восьмилетним ребенком: мать работала по найму в военном госпитале в Кирове, отец умер, брат служил на фронте. В сентябре 1941 года госпиталь отступал в тыл, и мальчик отступал вместе с ним. Ребенку приходилось выживать в военных условиях – не только укрываться во время обстрелов, но и добывать пропитание. Неподалеку от Можайска он отправился в ближайшую деревню, чтобы раздобыть еды, а в это время госпиталь срочно свернули и эвакуировали. Когда Толя вернулся, в лесу никого уже не было.

К счастью, подошли другие военные части, солдаты и офицеры взяли его к себе, и вскоре, Толик стал солдатом дивизии при политотделе: ему дали лист бумаги, и он под диктовку написал заявление о приеме в дивизию.

В распоряжении маленького солдата были повозка и пара лошадей. А вся дивизия благодаря нему, могла смотреть новые фильмы.

В декабре 1941 года дивизия участвовала в боях, продвигаясь от Кирова до Орла. Юный солдат получил повышение – теперь он ординарец начальника штаба.

В августе 1942 года – 2-й Белорусский фронт. С боями дола до Могилева.

Толя свободно бегал по минному полю - чтобы подорваться на мине нужно было быть тяжелее 40 килограммов, а в нем было около двадцати. Это преимущество позволяло доставлять срочные донесения.

При форсировании реки Проня мальчик получил тяжелое ранение. После длительного лечения в госпитале он был списан в запас.

Мальчик уехал в родной Киров. Но дома его никто не ждал: мать погибла, где был брат – неизвестно. На работу подростка, да еще и инвалида второй группы никто не брал и он нашел работу на дому – шил сапоги. Но подвернулся счастливый случай: комсомольская путевка на строительство алюминиевого завода в Сталинске. Путевка стала судьбоносной – на заводе Анатолий Иванович проработал сорок один год.