Новости Кузбасса

Война для Владимира Солоухина началась 23 июня 1941 года.

Молодой человек, живущий и работающий в колхозе неподалеку от Вологды, как и все его ровесники, рассчитывал сразу попасть на фронт. Но его отправляют сначала на шестимесячное обучение в ФЗО, а затем – в Белово – на цинковый завод. Но настойчивый Владимир не смирился и уже в декабре 1942 года приступил к занятиям на курсах младших командиров в Красноярске. Девять месяцев спустя, младший командир пулеметного отделения Солоухин воюет в составе маршевой роты на 1-м Белорусском фронте.

В 1944-м году во время одного из боев он был ранен в ногу. Как вспоминал ветеран, раненым он пролежал на поле всю ночь, пока его не подобрали товарищи, которые отнесли его в санбат.

Шесть месяцев боец был прикован к больничной койке и еще месяц учился ходить без костылей. Как только врачи признали его годным к строевой службе, он вновь отправился на фронт. Владимира зачислили в 788-й стрелковый полк командиром пулеметного отделения и откомандировали на 1-й Прибалтийский фронт.

Освободив Литву, Польшу, полк, где служил Владимир Солоухин, подошел к границе с Германией. Во время боев под Шпандау его опять ранило в ногу.

О Победе он узнал по пути из Шпандау в эвакогоспиталь в Ухалтубо.

В августе 1945 года, после выписки он вернулся в родные края. Однако ранение не позволило вновь работать в колхозе и в 1947 году он отправился на СтАЗ . Сначала трудился сторожем, а затем, окрепнув, пошел работать электролизником.