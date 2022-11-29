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Память погибшего бойца ОМОН увековечена в Кузбассе

 В Киселевском педагогическом колледже открыли памятную доску погибшему в ходе проведения специальной военной операции сотруднику новокузнецкого ОМОН «Рубеж» прапорщику Илье Михалеву. В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, мэр города Кирилл Балаганский, представители силовых структур города, родные и близкие Ильи, а также педагоги и студенты.

В актовом зале участники мероприятия почтили память бывшего ученика, вспомнив о его личных и профессиональных качествах.

 «Илья пользовался большим авторитетом у сослуживцев и никогда не уходил от трудностей, самые сложные задачи брал на себя. Когда нужно было отправиться в командировку, он вызвался в первых рядах. Илья своей грудью, своим умением и способностью защищать выручил своих боевых товарищей на поле боя. Он настоящий герой!» – сказал генерал-майор Юрий Кель.

 Право торжественного открытия памятной доски на фасаде родного для Ильи колледжа было предоставлено главе города и родному брату героя – Алексею Михалеву. После этого участники митинга возложили к мемориальной табличке цветы и почтили память всех павших защитников Отечества минутой молчания.

 Илья Михалев окончил Киселевский педагогический колледж по специальности «Физическая культура» в 2009 году. За высокие достижения в спорте и отличную учебу Губернатором Кемеровской области он был награжден медалью «Надежда Кузбасса». В 2012 году поступил на службу в новокузнецкий ОМОН. В ходе специальной военной операции героически погиб в бою, прикрывая товарищей.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
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kuzbassnews.ru
29/11/2022
Общество
Киселевск
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