Памяти Героя Кузбасса

У жителей Новокузнецка начнут списывать деньги за ноябрьские поездки в транспорте Деньги с транспортных карт начнут автоматически списываться за совершенные поездки в общественном...

Пять пациентов скончались от коронавируса за сутки в Кузбассе Зарегистрировано пять смертельных исходов за сутки — скончались двое мужчин и три женщины. У жителя...

В Кузбассе подросток побоялся идти домой из-за двойки и остался ночевать в подъезде Мальчика искали сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН. Нашли ребенка в одном из...