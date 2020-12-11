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Памяти Героя Кузбасса

В Тяжинском центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли мероприятия, посвященные 98-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
30 апреля 1945 года, во время штурма столицы фашистской Германии он спас из-под огня немецкую девочку. Н. И. Масалов послужил прототипом при создании монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.
В Чулымском, Листвянском, Тисульском СДК, Новомарьинском секторе Итатского ГДК прошли беседы, в Акимо-Анненском, Октябрьском, Старо-Урюпском СДК – информационный час.
В Итатском ГДК прошла познавательная программа «Его знает весь мир. А вы?», посвященная легендарному земляку, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову.

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
11/12/2020
Культура
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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