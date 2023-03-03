ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ по недопущению заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует о высокопатогенном гриппе птиц (далее - ВГП) - это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц. Грипп зарегистрирован у многих видов домашних и диких птиц. Заболевание характеризуется быстрым распространением среди всего поголовья птицы и ее гибелью в пределах 80–100% в течение 48–96 часов. Наиболее уязвимыми секторами являются личные подсобные хозяйства граждан.

Характерными клиническими признаками ВГП являются угнетенное состояние, отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, цианоз кожных покровов, наличие подкожных кровоизлияний на конечностях, нарушение координации движений, конъюнктивит, диарея, резкое снижение продуктивности у кур-несушек.

Возможно бессимптомное течение болезни у вакцинированных против ВГП птиц, а также у диких водоплавающих птиц.

Источником возбудителя являются больные птицы, их секреты и экскреты. Резервуаром возбудителя в природе являются дикие водоплавающие птицы.

Передача возбудителя осуществляется алиментарным и контактным путями. Факторами передачи возбудителя являются помет, корма, вода, инвентарь, одежда и обувь персонала, подстилка, транспортные средства и другие объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

Вирус гриппа, попавший в воду, находится, как правило, на поверхности воды и максимальная его концентрация содержится в толщине до 8 сантиметров, вирус сохраняется активным при температуре 0°С в течение 30-35 дней, при температуре воды 22°С – 4 дня. Эта особенность способствует тому, что домашняя водоплавающая птица и птица, употребляющая воду из естественных водоемов, чаще и быстрее других подвергается заражению и является распространителем болезни.

Данное заболевание является общим для человека и животных. Установлено, что некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

В целях недопущения заноса ВГП и распространения инфекции запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах. Владельцы, осуществляющие содержание, разведение и реализацию птицы, обязаны: проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц. Предоставлять и строго соблюдать специалистами в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра; обеспечить содержание домашней птицы в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.); обеспечить раздельное содержание разных видов птиц; осуществлять куплю-продажу домашней, декоративной птицы и инкубационного яйца только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу. Воздержаться от покупки в местах несанкционированной торговли; организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за домашней птицей, содержать его в чистоте; обеспечить хранение корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы; убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на специализированных предприятиях; обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем биотермического обеззараживания; соблюдать правила личной гигиены.

Выполнение этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа на территории предприятий и частных подворий, сохранит птицу от заболевания и предотвратит угрозу для здоровья людей.