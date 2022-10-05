Памятная табличка в честь погибшего сотрудника ОМОН появилась в Кузбассе

По случаю годовщины образования отрядов мобильных особого назначения в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа, на улице Вуколова, названной в честь погибшего сотрудника кемеровского ОМОН, установлена памятная табличка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника управления по военно-политической работе территориального органа Росгвардии полковник Сергей Бервинов, сотрудники ОМОН, сестра погибшего офицера Лариса Михайлова, а также представители администрации, ветераны и юнармейцы.

«Игорь Владимирович является для нас примером мужества и доблести. Мы всегда будем чтить и помнить его героический поступок. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметил полковник Сергей Бервинов.

Участники мероприятия возложили к памятной табличке цветы и почтили память погибшего кузбассовца минутой молчания.

Игорь Владимирович Вуколов окончил Кемеровское высшее военно-командное училище связи. В 1996 году во время контртеррористической операции на Северном Кавказе был смертельно ранен. За мужество и героизм офицер ОМОН награжден орденом Мужества (посмертно). Улица в память о павшем омоновце появилась в поселке Новостройка в ноябре 2020 года.

Фото: Росгвардия