Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Памятная табличка в честь погибшего сотрудника ОМОН появилась в Кузбассе

 По случаю годовщины образования отрядов мобильных особого назначения в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа, на улице Вуколова, названной в честь погибшего сотрудника кемеровского ОМОН, установлена памятная табличка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника управления по военно-политической работе территориального органа Росгвардии полковник Сергей Бервинов, сотрудники ОМОН, сестра погибшего офицера Лариса Михайлова, а также представители администрации, ветераны и юнармейцы.

 «Игорь Владимирович является для нас примером мужества и доблести. Мы всегда будем чтить и помнить его героический поступок. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметил полковник Сергей Бервинов.

 Участники мероприятия возложили к памятной табличке цветы и почтили память погибшего кузбассовца минутой молчания.

 Игорь Владимирович Вуколов окончил Кемеровское высшее военно-командное училище связи. В 1996 году во время контртеррористической операции на Северном Кавказе был смертельно ранен. За мужество и героизм офицер ОМОН награжден орденом Мужества (посмертно). Улица в память о павшем омоновце появилась в поселке Новостройка в ноябре 2020 года.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/10/2022
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus