ПАО «МРСК Сибири» оштрафовано за незаконное ограничение электроэнергии в Ленинск-Кузнецком районе

14 декабря Кемеровское УФАС России привлекло ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности. Санкция за несоблюдение антимонопольного законодательства составила 1 041 203 рубля 95 копеек по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ*.

Ранее Кемеровское УФАС России признало ПАО «МРСК Сибири» нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции**. Антимонопольный орган установил, что общество злоупотребило доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в границах Ленинск-Кузнецкого района.

Сетевая компания ограничила электрическую энергию на котельных ООО «Шанс» без предварительного уведомления, чем нарушила порядок, установленный Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Для справки:

*Согласно ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции либо совершение субъектом естественной монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации <…> влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги) <…>.

**В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.