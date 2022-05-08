"Парад идет к ветерану": в Кузбассе росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Уже по традиции во дворе кузбасской фронтовички росгвардейцы прошли торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Поздравили ветерана и отряд специального назначения «Кузбасс». Представители войск правопорядка вручили виновнице торжества цветы и памятные подарки.

«День Победы для наших ветеранов является долгожданным праздников. Мы стараемся сделать для них этот день по-настоящему особенным, чтобы выразить от лица молодого поколения защитников Отечества слова благодарности и признательности за их великий подвиг, - рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов.

Нина Николаевна родилась и жила в Москве, работала в центральном комитете ВЛКСМ. После начала Великой Отечественной войны комсомолка участвовала в обороне столицы: добровольцев рыла окопы, тушила зажигательные бомбы, которыми фашисты стремились сжечь город, ухаживала за ранеными солдатами в госпитале. В 1947 году вышла замуж и уехала в Кемерово. Жизнь посвятила службе в органах правопорядка. Нина Бубнова награждена медалью «За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», а также юбилейными и ведомственными медалями.