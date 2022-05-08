Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

"Парад идет к ветерану": в Кузбассе росгвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Уже по традиции во дворе кузбасской фронтовички росгвардейцы прошли торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Поздравили ветерана и отряд специального назначения «Кузбасс». Представители войск правопорядка вручили виновнице торжества цветы и памятные подарки.

 «День Победы для наших ветеранов является долгожданным праздников. Мы стараемся сделать для них этот день по-настоящему особенным, чтобы выразить от лица молодого поколения защитников Отечества слова благодарности и признательности за их великий подвиг, - рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов.

 Нина Николаевна родилась и жила в Москве, работала в центральном комитете ВЛКСМ. После начала Великой Отечественной войны комсомолка участвовала в обороне столицы: добровольцев рыла окопы, тушила зажигательные бомбы, которыми фашисты стремились сжечь город, ухаживала за ранеными солдатами в госпитале. В 1947 году вышла замуж и уехала в Кемерово. Жизнь посвятила службе в органах правопорядка. Нина Бубнова награждена медалью «За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», а также юбилейными и ведомственными медалями.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/05/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus