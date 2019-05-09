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Парад Победы в Кемерово пройдет по Площади Советов

9 мая в Кемерово пройдет ряд праздничных мероприятий
Так в 11:00-11:20 на Аллее Героев состоится церемония возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 13:00-13:30 в парке Победы пройдёт церемония возложения цветов к памятникам труженикам тыла и Г.К. Жукову.

В 12:00 -12:30 на Площадм  Советов пройдёт парад военной техники.
В 12:00 - 15:00 на Площади Советов состоится шествие Бессмертного полка.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
09/05/2019
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