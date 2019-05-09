Парад Победы в Кемерово пройдет по Площади Советов

Реальные доходы кузбассовцев резко сократились за год По данным Кемеровостата, в 2018 году реальные доходы кузбассовцев составили 22 208 рублей, что...

Замначальника кузбасской полиции арестовали по делу о взятке На два месяца арестован замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД РФ по Кемеровской...

Агрессивный мужчина ворвался в новокузнецкую школу В южной столице Кузбасса сотрудники Росгвардии задержали агрессивного 50-летнего мужчину, который...