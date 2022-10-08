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Паралимпийцы Кузбасса завоевали 12 медалей на Международных соревнованиях

Кузбассовцы с поражением опорно-двигательного аппарата отличились в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике и настольному теннису, которые проходили в Сочи. Всего в соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» приняли участие 1 200 атлетов из 78 субъектов Российской Федерации и спортсмены из Республики Беларусь, стран ШОС, БРИКС, СНГ и других дружественных государств.

В спортивную программу Игр вошли девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Кузбасс на Играх представляли десять атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, трое из них входят в состав сборной команды России: Наталья Серякова (плавание), Михаил Кукус (легкая атлетика) и Анастасия Пузанова (настольный теннис).

По итогам соревнований новокузнечанка Наталья Серякова стала серебряным призером в плавании на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, бронзовым призером на дистанции 400 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров на спине в классе S7. 

В дисциплине легкая атлетика вторым в беге на 400 метров и третьим в беге на 100 метров в классе Т-36 стал Михаил Кукус из Новокузнецка. Также в легкой атлетике бронзовым призером в метании диска в классе F 44 стал кемеровчанин Василий Гусаков. 

В настольном теннисе у Кузбасса 5 медалей. Новокузнечанка Анастасия Пузанова в одиночном разряде завоевала серебро среди женщин в 3 классе и золото в женском парном разряде вместе со спортсменкой из Республики Удмуртия Надеждой Пушпашевой. Бронзу среди мужчин в одиночном разряде в 3 классе и золото в мужском парном разряде вместе с теннисистом из Республики Хакасия Григорием Исаковым занял новокузнечанин Алексей Коновалов. У Захара Койнова – бронза в мужском парном разряде в 8 классе вместе со спортсменом из Орловской области Евгением Тавровым. 

   Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
08/10/2022
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