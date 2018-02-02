Парк областной службы скорой помощи пополнился 35 новыми автомобилями

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31 автомобиль класса «В» будет передан на станции и в отделения скорой медицинской помощи 24 моногородов.
Еще два реанимобиля класса «С» на базе Mercedes-Benz, а также один реанимобиль на базе фургона Газель Next и один автомобиль класса «В» на базе Газели будут использоваться в работе службы медицины катастроф на юге, севере и в центре Кузбасса.
Новые автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием.
02/02/2018
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