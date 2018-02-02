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Парк областной службы скорой помощи пополнился 35 новыми автомобилями

31 автомобиль класса «В» будет передан на станции и в отделения скорой медицинской помощи 24 моногородов.

Еще два реанимобиля класса «С» на базе Mercedes-Benz, а также один реанимобиль на базе фургона Газель Next и один автомобиль класса «В» на базе Газели будут использоваться в работе службы медицины катастроф  на юге, севере и в центре Кузбасса.

Новые автомобили оснащены самым современным медицинским оборудованием.

Здоровье
kuzbassnews.ru
02/02/2018
Здоровье
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Новости Кузбасса

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