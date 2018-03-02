Пассажиры легкового автомобиля погибли в ДТП с БелАЗом

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20 февраля в Куйбышевском районе Новокузнецка произошло столкновение автомобилей Nissan Avenir Salut X, следовавшего по технологической дороге со стороны поселка Листвяги, и БелАЗ-7555В. В результате аварии были смертельно травмированы пассажиры легкового автомобиля, водитель Nissan получил различные травмы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Проводится предварительное расследование.
02/03/2018
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