Пассажиры легкового автомобиля погибли в ДТП с БелАЗом

В Кемерове бизнесмена застрелили в подъезде его дома В городе Кемерово в начале текущего месяца в подъезде жилого многоквартирного дома был застрелен...

Новокузнечанин взял автокредит для друга, а в итоге стал должником В настоящее время машину уже выставили на торги. В 2012 году мужчина взял автокредит для своего...

Более двух недель в Новокузнецке ищут 57-летнего мужчину без зубов Полицeйские южной столицы Кузбaсса разыскивают без вести пpопавшего 57-летнего мужчину....