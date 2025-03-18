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Патриотический час «Крымская весна. 11 лет в родной гавани» прошел в Мариинске

Работники культурно-досугового центра «Творчество» рассказали юным зрителям об истории Крыма, о событиях марта 2014 года, о достопримечательностях и природе полуострова.
В исполнении солистов КДЦ Ольги Радченко, Петра Суханова, Надежды Уймановой и Дианы Сомовой прозвучали патриотические песни о Родине, России и Севастополе. Вокальные номера сопровождались танцевальными композициями хореографического коллектива «Параллель» (руководитель Ольга Радченко).
Студентка Мариинского политехнического техникума Мария Черкашина прочла стихотворение Елены Рыльцовой «Волшебный Крым». В завершение программы прошла акция «#НашисердцаКрыму».

Фото: КДЦ «Творчество» города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
18/03/2025
Культура
Мариинск
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