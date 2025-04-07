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Патриотический час «Они воевали не за награды» прошел в селе Тисуль Тяжинского округа

В Тисульском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности ребята узнали, что первые звания Героев Советского Союза в Великой Отечественной войне были присвоены младшим лейтенантам 158-го истребительного корпуса противовоздушной обороны Ленинградского округа Степану Ивановичу Здоровцеву, Михаилу Петровичу Жукову и Петру Тимофеевичу Харитонову. На самолетах И-16 они защищали небо страны от вражеской военной авиации.
Младший лейтенант Здоровцев 28 июня 1941 года вылетел на самолете И-16 для перехвата вражеских бомбардировщиков «Юнкерс». Атаковал противника и пошел на таран, когда закончились патроны. Здоровцев таранным ударом сбил фашистский бомбардировщик и при этом остался жив. И-16 был поврежден, но дотянул до аэродрома. Уже через два часа Здоровцев снова поднялся в воздух… Он погиб на следующий день после награждения, 9 июля: его самолет, возвращавшийся с разведки перехватили несколько истребителей противника.
Младший лейтенант Михаил Жуков 28 июня 1941 года осуществил второй таран самолета противника за день, летчик остался жив. Он героически погиб 12 января 1943 года, когда при возвращении с разведки погоды вступил в неравный бой с девяткой истребителей «Мессершмитт» Bf 109: снаряд попал в бензобак.
Младшему лейтенанту Петру Харитонову – единственный из всех троих –прошел всю Великую Отечественную войну. Свой подвиг он совершил во время первого боевого вылета. Встретившись в небе с немецким «Юнкерсом»-88, младший лейтенант атаковал его. Когда кончились боеприпасы, Харитонов продолжил преследование противника и таранным ударом сбил немецкий бомбардировщик. Советский И-16 с будущим Героем СССР благополучно приземлился на своем аэродроме.
Пётр Харитонов был назначен командиром эскадрильи 964-го истребительного авиационного полка. Через пару недель в очередном бою он был тяжело ранен, вернулся в строй только в 1944 году. Воевал до Победы и ушел в отставку через десять лет после нее в звании полковника авиации. Служил в частях противовоздушной обороны. Всего за время Великой Отечественной войны полковник Петр Тимофеевич Харитонов уничтожил 14 самолетов противника.
Затем ребята посмотрели видеоролик «Як истребитель». В честь героев были запущены бумажные модели самолетов, которые подростки сделали своими руками.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/04/2025
Культура
Тяжин

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