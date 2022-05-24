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Патруль Росгвардии помог вернуться домой маленькой девочке

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Вячеслава Караджана и старшего сержанта Юрия Грошева вернул домой 4-летнюю горожанку, которая самостоятельно покинула квартиру, пока мама спала.

В утреннее время на маршруте патрулирования, на проспекте Победы, росгвардейцы обнаружили малолетнего ребенка без сопровождения взрослых. Стражи правопорядка выяснили у юной горожанки, что ей стала скучно, так как мама еще не проснулась, а папа был на работе, и девочка решила самостоятельно отправиться к друзьям. Она оделась, заперла квартиру на ключ и ушла в сторону дошкольного учреждения.

Росгвардейцы вызвали работников ПДН, установили местожительство семьи и доставили ребенка к маме, которая узнала о путешествии дочери только по прибытию правоохранителей.

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
24/05/2022
Общество
Юрга
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