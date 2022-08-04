Патруль Росгвардии разыскал пропавшего подростка в Кемеровской области

В Ленинске-Кузнецком сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области прапорщик Михаил Соколов и старший сержант Константин Будников разыскали 17-летнюю девушку, которая после ссоры с бабушкой без предупреждения отправилась на автовокзал и пробыла там больше суток.

Ранее в правоохранительные органы региона обратилась пенсионерка и сообщила о пропаже своей внучки. Информация с приметами разыскиваемой девушки были переданы всем наружным службам Росгвардии и МВД.

В ходе проверки предполагаемых мест нахождения подростка патрульные обнаружили её на автовокзале по улице Шевцовой.

Росгвардейцы передали несовершеннолетнюю местную жительницу инициатору розыска, после чего она вернулась домой.

Фото: Росгвардия