Патруль Росгвардии разыскал пропавшего ребенка в Кузбассе

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу старший прапорщик Артур Бисингер и прапорщик Павел Макаров в течение двух часов разыскали пропавшего 10-летнего ребенка.

В дневное время всем нарядам, задействованным в единой системе дислокации, была передана информации о пропаже мальчика, который не вернулся домой с прогулки. Наряд Росгвардии при объезде дворовых территорий обнаружил ребенка на одной из городских детских площадок.

Выяснилось, что мальчик не собирался уходить из дома, а лишь хотел подольше побыть на улице, поэтому не отвечал на телефонные звонки матери.

Росгвардейцы помогли вернуть ребенка благодарной родственнице.

Фото: Росгвардия