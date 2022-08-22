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Патруль Росгвардии разыскал пропавшего ребенка в Кузбассе

 В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу старший прапорщик Артур Бисингер и прапорщик Павел Макаров в течение двух часов разыскали пропавшего 10-летнего ребенка.

В дневное время всем нарядам, задействованным в единой системе дислокации, была передана информации о пропаже мальчика, который не вернулся домой с прогулки. Наряд Росгвардии при объезде дворовых территорий обнаружил ребенка на одной из городских детских площадок.

 Выяснилось, что мальчик не собирался уходить из дома, а лишь хотел подольше побыть на улице, поэтому не отвечал на телефонные звонки матери.

 Росгвардейцы помогли вернуть ребенка благодарной родственнице.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
22/08/2022
Происшествия
Междуреченск

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