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Патруль Росгвардии разыскал пропавшего ребенка в Кузбассе

 В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассе сержант Андрей Юдашкин и прапорщик Сергей Подшивалов нашли и вернули матери пропавшего 5-летнего ребенка.

Ранее в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что её сын исчез во время похода в магазин. Информация с приметами мальчика была сразу же передана всем нарядом Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. 

 В ходе осмотра дворовых территорий по проспекту Строителей росгвардейцы обнаружили разыскиваемого дошкольника. Как выяснили правоохранители, он ждал на улице свою мать из магазина, однако потом ему стало скучно, и он решил пойти на игровую площадку неподалеку. 

 Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка инспекторам ПДН, которые впоследствии вернули его родителям.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
27/08/2022
Общество
Междуреченск
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