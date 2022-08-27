Патруль Росгвардии разыскал пропавшего ребенка в Кузбассе

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассе сержант Андрей Юдашкин и прапорщик Сергей Подшивалов нашли и вернули матери пропавшего 5-летнего ребенка.

Ранее в правоохранительные органы обратилась женщина и сообщила, что её сын исчез во время похода в магазин. Информация с приметами мальчика была сразу же передана всем нарядом Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации.

В ходе осмотра дворовых территорий по проспекту Строителей росгвардейцы обнаружили разыскиваемого дошкольника. Как выяснили правоохранители, он ждал на улице свою мать из магазина, однако потом ему стало скучно, и он решил пойти на игровую площадку неподалеку.

Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка инспекторам ПДН, которые впоследствии вернули его родителям.

Фото: Росгвардия