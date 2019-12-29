Пауэрлифтинг

Кузбасские синоптики рассказали о погоде на воскресенье В воскресенье, 29 декабря, на территории Кемеровской области сохранится холодная погода с...

Мобильный детский технопарк заработал в Кузбассе В Кузбассе работает мобильный детский технопарк «Кванториум». Здесь дети малых и отдаленных районов...

Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в декабре Минувшая ночь была самой холодной в этом декабре. По данным «Гисметео», в некоторых районах...