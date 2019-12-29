Пауэрлифтинг

В Ленинске-Кузнецком прошел Чемпионат Кемеровской области по пауэрлифтингу (троеборье) и областные соревнования по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди мужчин и женщин.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина.
По итогам соревнований среди женщин в весовой категории до 47 кг Валерия Жуковская заняла первое место. Ирина Погуляева оказалась сильнейшей в весовой категории до 63 кг.
Среди мужчин в весовой категории до 74 кг первое место занял Дмитрий Зайцев. В весовой категории до 66 кг Данил Прокопенко вышел на третье место.
29/12/2019
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