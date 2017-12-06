Пауэрлифтинг в Мариинске

В городе Мариинске состоялось открытое первенство ДЮСШ по пауэрлифтингу.
Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Алексея Николаевича Мамайкина.
Среди девушек в весовой категории до 47 кг в упорной борьбе первое место заняла Валерия Жуковская. В весовой категории до 52 кг первое место заняла Светлана Радыгина, второе место – Оксана Скуратова.
Среди юношей весовой категории до 59 кг Сергей Шуршилин занял второе место, Дмитрию Сафронову досталось третье место. В весовой категории до 66 кг Иван Селюнов занял второе место.
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