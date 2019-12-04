Павел Акилин: регуляторное соглашение – это джентельменский договор между региональной властью и руководителем сетевой организации

На Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС) генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин поделился уникальной практикой заключения регуляторных соглашений на примере Кузбасса.

Павел Акилин отметил необходимость создания нормативно-правовой базы, поскольку регуляторное соглашение сегодня – это джентельменский договор между губернатором (региональной властью) и руководителем сетевой организации

«То есть юридических обязательств со стороны региона нет. А мы всегда оглядываемся на следующий период регулирования, стремимся выполнить взятые на себя обязательства, не до конца понимая при этом, какими средствами на ремонтную программу сможем в конечном итоге располагать», - пояснил в своем выступлении генеральный директор Россети Сибирь.

Электросетевые компании готовы брать на себя ответственность по достижению заявленных для главы региона показателей. Например, при заключении регуляторного соглашения между Кемеровской областью и Россети Сибирь впервые были закреплены конкретные показатели деятельности электросетевой компании, которые она гарантирует при получении обозначенного объема тарифного финансирования со стороны региона. Так к 2025 году планируется сокращение сроков технологического присоединения на 61 %, сокращение износа электросетевого оборудования на 6 %.

Такой опыт регуляторного взаимодействия между губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и Россети Сибирь может стать передовым для тиражирования и основой для подготовки нормативно-правовой базы, в которой сегодня нуждаются и главы регионов, и электросетевые компании.

Комплексный подход, закрепленный соглашением, дает возможность сетевой компании спланировать на долгосрочный период инвестиционную программу с учетом внедрения и цифровых технологий. В частности, на установку 600 тысяч интеллектуальных приборов учета компания с 2011 года направила 7,2 млрд рублей, при этом совокупный годовой эффект снижения потерь составил 5,1 млрд рублей. Данная экономия была направлена на цифровизацию сетей и повышение надежности энергоснабжения.

«Регуляторные соглашения сейчас – это способ тушения пожаров. А цифровизация – это способ постепенного решения проблемы, деятельность на опережение. Она позволит повысить эффективность работы компании. – заявил Павел Акилин, - Мы говорим о поддержке предпринимательства, о социальной поддержке граждан, о развитии экономики, но зачастую все это делается за счет распределительного сетевого комплекса. Обсуждаемые инициативы позволят более эффективно инвестировать деньги потребителей. Дайте нам возможность справедливо распределять ресурсы, и это вернется потребителю снижением затрат и повышением надежности энергосистемы».