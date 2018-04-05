Новости Кузбасса

Традиционный смотр техники, оборудования и оперативно-спасательных формирований, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям, собрал на берегу реки Кондома представителей 13 предприятий и организаций Калтанского городского округа.

В их состав вошли 326 человек, 65 единиц автомобильной и 4 единицы инженерной техники, 9 единиц плавсредств. Л.А. Шайхелисламова, первый заместитель главы округа по ЖКХ, С.Н. Помыткин, директор Управления по защите населения и территории КГО, принимая рапорты командиров оперативно-спасательных групп, просили демонстрировать работу техники, аварийных сигналов, наличие оборудования. Все, что необходимо для ведения эвакуационных и спасательных работ: плавсредства, веревки, жилеты, фонари, трапы, носилки, надувные матрасы, палатки - было представлено на смотре. Каждая команда осведомлена о своих обязанностях в условиях чрезвычайной ситуации. Так, спасатели от Управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса подготовили 10 единиц техники, в том числе тракторно-погрузочной и самосвальной, которую будут использовать в случае прорыва воды. Кроме того, они будут участвовать в эвакуации людей и животных из мест подтопления, а также доставлять горячее питание на пункты эвакуации, для чего приобрели 37- и 10-литровые термосы.

С.Н. Помыткин, директор Управления по защите населения и территории КГО:

- В этом году в результате возведения дамбы на левом берегу Кондомы на 5,7 квадратных километров сократилась подтопляемая территория. Это позволит сконцентрировать все силы в других проблемных местах. По итогам смотра можно сделать вывод, что округ готов к паводку, который, несмотря на отрицательные температуры, ожидается как минимум на неделю раньше прошлогоднего.

С 29 марта в округе объявлен режим повышенной готовности, который продлится до особого распоряжения, так как в бассейне реки уже вскрылись малые речки и на Кондоме тоже начались подвижки льда. Группа из 20 специалистов Главного управления МЧС России по Кемеровской области и Агентства по защите населения и территории дежурит в Калтане для отслеживания и оперативного реагирования в случае осложнения обстановки на водных объектах. За ситуацией на реке ведется круглосуточное наблюдение на четырех гидрологических постах: в поселках Малиновка и Малышев Лог (видеонаблюдение), насосной станции ЮК ГРЭС, водозаборе №1, поэтому подъем воды не останется незамеченным.