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Паводок в Кузбассе ожидается в первой половине апреля

В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха, в Кемеровской области вскрытие рек ожидается раньше средних сроков.

Запасы снега в регионе составляют 150-200 % от нормы. Только в Междуреченске за мартовские праздничные дни высота снежного покрова увеличилась более чем на 80 см. Гидрометеоцентр прогнозирует температуру в марте выше нормы на 1-2 градуса.

Для безаварийного пропуска паводковых вод запланирована расчистка 6,2 км русел рек, 11 подрывов льда на водоемах, распиловка 4,7 км и чернение 1,2 кв. км ледового поля.

Ьудут подготовлены 400 пунктов временного размещения.

 

 

Фото из открытых источников

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12/03/2020
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