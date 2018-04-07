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Педсовет в Тяжине

В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошел педагогический совет «Формирование навыков безопасного поведения и здорового образа жизни в условиях учреждения».
Педагоги отделений отчитались о работе, которую они проводят с детьми в этих направлениях, заслушали справку по результатам тематического контроля.
Затем каждый продемонстрировал чувство юмора, эрудицию, творческую активность в решении педагогических задач и ситуаций, в шуточных вопросах на смекалку. Перевод поэтических строк в строгую форму инструкций, сформулированные 15 правил здорового образа жизни, сказки побуждающие вести здоровый образ жизни и соблюдать правила безопасного поведения – с этими заданиями педагоги успешно справились за 5 минут.
Решением коллектива работа по формированию навыков безопасного поведения и здорового образа жизни у воспитанников учреждения признана удовлетворительной.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/04/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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