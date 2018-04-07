Педсовет в Тяжине

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Аман Тулеев не вписывается в депутатский формат Лидер единороссов в Госдуме против назначения экс-губернатора спикером заксобрания Депутаты...