Пенсионер Иван Лунев из Тяжинского района дошел на лыжах до Москвы

При этом он не покидал родного сибирского поселка, километраж накручивал в его окрестностях. Иван Лунев 30 лет отработал преподавателем физкультуры в Тяжинском агролицее, но и на заслуженном отдыхе занимается спортом.

Идея такого необычного лыжного похода возникла случайно: «Внук Данил занимается в Кемеровской детско-юношеской спортивной школе, увлекается волейболом. Однажды мы смотрели матч, и он мне рассказывал об игроках и тренере. Мне было сложно поддерживать разговор, и я решил исправить ситуацию. Для этого соединил лыжи и волейбол. Задумал и осуществил лыжный переход до Кемерова. Потом дошел до Новосибирска, а также стал знакомиться с историей местных волейбольных клубов».

На достигнутом ветеран не остановился, и двинулся на Москву. За день проходил от 15 до 30 километров, невзирая на погодные условия. Иван Лунев вставал на лыжи и в метель, и в сорокаградусный мороз. За две зимы ветеран из Кузбасса преодолел отделяющие его от Москвы 3100 километров. Столица не стала для Ивана Лунева конечной точкой маршрута, сейчас пенсионер на пути к Санкт-Петербургу.