Пенсионер выдал инспекторам Росгвардии газовый пистолет

В Новокузнецке инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили пенсионера за гражданский поступок.

По словам 67-летнего местного жителя, он обнаружил неизвестный пистолет во время разбора вещей покойного родственника. Зная из СМИ, что за добровольную выдачу незаконного оружия граждане освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение, пенсионер решил отнести находку в Росгвардию.

Выданным образцом является утерянный газовый пистолет ИЖ 79. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой новокузнечанин может получить денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия