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Пенсионер выдал инспекторам Росгвардии незаконное оружие

 В поселке Тяжин 75-летний житель села Преображенка выдал инспектору лицензионно-разрешительной работы Росгвардии незарегистрированное охотничье ружье. По предварительной информации, пенсионер разбирал вещи в гараже знакомой, которая обратилась к нему за помощью. В результате он обнаружил неизвестное оружие и 19 патронов к нему. Пенсионер знал из СМИ, что за добровольную выдачу незаконного арсенала полагается денежное вознаграждение, поэтому сдал находку стражам правопорядка.

 Инспектор Росгвардии поблагодарил сельчанина за гражданский поступок. Выданным оружием является одноствольное охотничье ружье ИЖ-16. В настоящий момент по данному факту провидится проверка, по окончанию которой сельчанину может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 095 рублей.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону 112 или 02 и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/06/2021
Общество
Тяжин

Новости Кузбасса

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