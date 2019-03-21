Пенсионерка из Ижморского района напала на полицейского

61-летняя жительница Ижморского района за нападение на полицейского заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

В июне 2018 года сотрудники ДПС остановили автомобиль без включенных фар, водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности. Предъявить документы и выйти из автомобиля мужчина отказался.

Ставшие свидетелями инцидента местные жители, узнали водителя и сообщили его матери. Через несколько минут 61-летняя женщина прибежала на выручку сына. Она не стала разбираться в произошедшем, а без разговоров нанесла дважды ударила инспектора кулаком по голове. Сотрудникам полиции родственники ранее уже были известны, так как частенько являлись участниками бытовых конфликтов, хотя к уголовной ответственности не привлекались. Со следствием женщина не сотрудничала, вину не признала. Однако следствием было собрано достаточно доказательств причастности женщины к совершению преступления. В отношении водителя – ее сына – был составлен протокол, он был привлечен к административной ответственности.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.