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Пенсионерка из Ижморского района напала на полицейского

61-летняя жительница Ижморского района за нападение на полицейского заплатит 30 тысяч рублей штрафа.

В июне 2018 года сотрудники ДПС остановили автомобиль без включенных фар, водитель которого был не пристегнут ремнем безопасности. Предъявить документы и выйти из автомобиля мужчина отказался.

Ставшие свидетелями инцидента местные жители, узнали водителя и сообщили его матери. Через несколько минут 61-летняя женщина прибежала на выручку сына. Она не стала разбираться в произошедшем, а без разговоров нанесла дважды ударила инспектора кулаком по голове. Сотрудникам полиции родственники ранее уже были известны, так как частенько являлись участниками бытовых конфликтов, хотя к уголовной ответственности не привлекались.  Со следствием женщина не сотрудничала, вину не признала. Однако следствием было собрано достаточно доказательств причастности женщины к совершению преступления. В отношении водителя – ее сына  – был составлен протокол, он был привлечен к административной ответственности.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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kuzbassnews.ru
21/03/2019
Происшествия
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