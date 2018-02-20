Пенсионерка выбросилась из окна девятиэтажки

В Кемерове пройдёт ярмарка в честь Дня защитника Отечества В четверг, 22 февраля, с 9:30 на кемеровской площади Советов пройдёт ярмарка в честь Дня защитника...

66-летняя женщина выпала из окна 9 этажа и погибла в Новокузнецке 66-летняя женщина выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома № 38 на улице...

Ребенок пострадал в аварии с участием трех машин в Кемерове В понедельник, 19 февраля, в вечернее время на Ленинском проспекте в Кемерово произошло дорожно-...