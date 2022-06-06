Пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии

В июне неработающие пенсионеры Кузбасса начнут получать проиндексированные с 1 июня выплаты. С 3 июня пенсии в повышенных размерах начали доставляться через почтовые отделения, в банки перечисления начнутся с 14 июня. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

В Кемеровской области индексация затронула 648 314 неработающих пенсионеров, чьи пенсии в среднем увеличились на 1778,99 рублей. После повышения средний размер выплат неработающих кузбассовцев вырос до 19568,92 рублей в месяц.