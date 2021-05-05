Пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны

Пенсии по линии ПФР в Кузбассе получают 234 участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 94 инвалида ВОВ, тружеников тыла – 5778 человек, 234 бывших узника концлагерей, 159 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также пенсии по линии ПФР получают вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны – 2648 человек.

Средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составляет 44,7 тыс. руб., с учетом индексаций, которые произошли: с 1 января 2021 года страховых пенсий на 6,3 %, с 1 февраля ежемесячных выплат на 4,9 % и с 1 апреля государственных пенсий на 3,4 %. Учитывая также меры социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО), общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 51,5 тыс. руб.

Кроме того, в апреле, ко Дню Победы, 330 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях в 1941-1945 гг., получили ежегодную выплату в размере 10 тыс. руб. Средства были доставлены отдельно от других пенсионных и социальных выплат. Ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 года выплату 10 тыс. рублей участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы ежегодно.