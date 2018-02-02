Пенсионное просвещение от мала до велика

Более 18 тысяч кузбассовцев разных возрастных групп стали участниками информационно-разъяснительной кампании Пенсионного фонда в 2017 г.

Ее цель - повышение пенсионной и финансовой грамотности населения региона. Сотрудники Отделения ОПФР по Кемеровской области за прошедший год провели занятия, встречи, беседы по вопросам пенсионного законодательства в 146 образовательных учреждениях, в 516 организациях, в т.ч. на предприятиях, приняли участие в 81 мероприятии совместно с Союзом пенсионеров России.

В ходе реализации программы по повышению пенсионной грамотности среди молодежи 5 655 школьников и студентов познакомились с основами пенсионного законодательства, побывали на экскурсиях в клиентских службах Управлений Пенсионного фонда в городах и районах. Из этого количества детей и молодежи 70% стали участниками ежегодного всероссийского просветительского «Дня пенсионной грамотности». С сентября по декабрь сотрудники фонда побывали в 103 образовательных учреждениях, провели 118 уроков и лекций по повышению пенсионной грамотности среди молодежи. Каждый участник встречи мог продолжить обучение по информационно-образовательному буклету для старшеклассников и учащихся средних специальных учебных заведений по пенсионной тематике, который вручали специалисты ПФР или зайдя на сайт для школьников http://school.pfrf.ru/ , который был презентован именно в 2017 г. В целом в ходе информационно-просветительских мероприятий для молодежи распространено более 13 тысяч экземпляров разъяснительных материалов.

Для повышения пенсионной грамотности среди работающего населения в 2017 г. специалисты территориальных органов ПФР совместно с профсоюзами провели 516 собраний и встреч с 10603 работниками кузбасских предприятий и организаций, 464 выездных консультации для членов трудовых коллективов, на которых 4852 человека получили ответы на свои вопросы от специалистов ПФР.

Особое внимание ОПФР по Кемеровской области уделяет сотрудничеству с Союзом пенсионеров России. Пожилые люди охотно изучают пенсионное и социальное законодательство, внимательно следят за нововведениями, поэтому всегда рады встрече со специалистом ПФР. В 2017 г. совместно с Союзом пенсионеров России сотрудники ОПФР по Кемеровской области провели 81 мероприятие по разъяснению пенсионного и социального законодательства, на которых побывало 1747 человек.

Информационно-разъяснительная работа по повышению пенсионной грамотности среди соотечественников – важная часть деятельности Пенсионного фонда, направленная на расширение круга знаний россиян в сфере пенсионного законодательства, личных финансов, профилактику мошеннических действий в отношении пенсионеров.