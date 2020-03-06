Пенсионные льготы мамам

В 2020 году начнут досрочно выходить на пенсию первые многодетные мамы, воспитавшие четырёх детей.

Напомним, что женщины, имеющие трех детей, согласно новому законодательству, имеют право выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет, четырех детей – в 56 лет. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия будет назначена в 50 лет. Основные требования для назначения пенсии многодетным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.

Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.

Не могут приобрести право на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.

Нужно учесть, что для женщин, родивших и воспитавших четырех детей, льгота по снижению пенсионного возраста фактически заработает в 2020 году, а для мам с тремя детьми – в 2021 году. Это связано с действием норм закона о поэтапном повышении пенсионного возраста. В начале переходного периода право на обычную страховую пенсию по старости у многодетных мам возникало ранее, чем на досрочную «многодетную» пенсию.

Для справки: кто из женщин может выйти на пенсию в 50 лет?

- мама двух и более детей, если она имеет страховой стаж не менее 20 лет и проработала не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

- мама инвалида с детства при соблюдении условий по закону: не менее 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.