Пенсионные накопления можно перевести только в клиентских службах ПФР

Подать заявление о переводе будущей накопительной пенсии из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или поменять один НПФ на другой можно только в клиентских службах Пенсионного фонда или через Единый портал госуслуг.
Связано это с тем, что с 1 января 2019 года вступили в действие поправки в закон, которые регламентируют, что прием заявлений застрахованных лиц о переходе в НПФ или ПФР, включая досрочный переход, а также уведомлений о замене страховщика и/или отказе от смены страховщика теперь осуществляется двумя способами. Первый – в форме электронного документа через Единый портал государственных услуг. Второй – при личном обращении застрахованного лица или его представителя в клиентские службы Пенсионного фонда РФ. Ни НПФ, ни МФЦ вышеперечисленные заявления и уведомления не принимают.
Напомним, что пенсионные накопления формируются у большинства работающих граждан. Прежде всего, это люди 1967 года рождения и моложе, участники Программы государственного софинансирования пенсии и владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средств (часть средств) на свою накопительную пенсию.
Граждане, у которых формируются средства пенсионных накоплений, вправе передавать эти средства от одного страховщика другому страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Страховщиком может быть Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц.
Сегодня на финансовом рынке России работают 34 негосударственных пенсионных фонда, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц.
Выбор страховщика – это личное решение каждого гражданина. Требовать перевода средств пенсионных накоплений в тот или иной НПФ не имеют права ни работодатель, ни коммерческие банки при кредитовании, ни агенты негосударственных пенсионных фондов.
Чтобы правильно выбрать НПФ, необходимо учитывать опыт, репутацию НПФ и показатели доходности от инвестирования пенсионных накоплений. Полная информация о негосударственных пенсионных фондах размещена на сайте Банка России и на сайтах самих НПФ.
При этом нужно помнить, что переводить пенсионные накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем один раз в 5 лет. Подробнее - на сайте ПФР в разделе
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