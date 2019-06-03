Пенсионный фонд - детям

1 июня в мире отмечается как Международный день защиты детей. Отделение Пенсионного фонда по Кемеровской области реализует несколько направлений государственной поддержки юных кузбассовцев и семей с детьми.

Так, в Кемеровской области 12878 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 17758 инвалидов с детства 1 и 2 группы получают социальную пенсию. Дополнительно к ней они имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Размер пенсии зависит от установленной группы инвалидности и в среднем составляет 15264,34 рубля на человека.

Детям, потерявшим одного или обоих родителей положены выплаты от государства. Им выплачивается пенсия по потере кормильца до 18 лет, а обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях - до 23 лет. В Кузбассе социальную пенсию по потере кормильца получают 38755 детей. Еще 75 ребятишек в регионе получают пенсию детям, оба родителя которых неизвестны. По размеру она приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам, и в Кузбассе составляет сегодня с учетом районного коэффициента 13468,68 рубле й в месяц.

Кроме того, неработающие родители (усыновители) и опекуны (попечители) детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы получают ежемесячные выплаты по уходу. С 1 июля 2019 года, в соответствии с Указом Президента РФ, они будут повышены и вместе с районным коэффициентом составят 13 000 руб. Если уход за ребенком-инвалидом осуществляет не родитель или опекун, а другое неработающее трудоспособное лицо, то размер выплаты составляет 1560 рублей.

Еще одно направление государственной поддержки - предоставление семьям, имеющим двух и более детей, сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК) и выплату его средств. С начала работы программы, 1 января 2007 года, в Кемеровской области благодаря материнскому капиталу 142378 семей улучшили свои жилищные условия. Из них 99984 частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на общую сумму 38,8 млрд. рублей. Еще 42394 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств на сумму 14,8 млрд. рублей.

С 2007 года органы Пенсионного фонда Кузбасса приняли 17185 заявлений на оплату обучения и содержания детей в детских садах. На эти цели в общем было направлено 533,9 млн рублей.

Четыре семьи в Кузбассе решили направить материнский капитал на социальную адаптацию детей-инвалидов. Общая сумма потраченных средств маткапитала по данному направлению на сегодня составила 0,4 млн рублей.

Еще 692 семьи получают ежемесячные выплаты из средств МСК для развития малыша и уход за ним. Общая сумма выплат составила 55,9 млн рублей.