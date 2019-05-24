Пенсионный фонд и «Ростелеком» проведут семинар для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета»
Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком» 28 мая проведет совместный семинар для преподавателей и организаторов курсов с использованием «Азбуки интернета» – учебной программы компьютерной грамотности для пенсионеров. Преподаватели, тренеры-практики из 4 городов России представят слушателям методические рекомендации по проведению курсов «Азбука интернета», поделятся накопленным опытом.
В Кемеровской области к видеотрансляции семинара подключатся 6 территорий, в которых для людей старшего возраста проводятся бесплатные занятия компьютерной грамотности по «Азбуке интернета».
Проведение обучающих семинаров связано с растущим интересом к учебной программе. Изначально обучение по ней проводили только отделения Пенсионного фонда и филиалы компании «Ростелеком». Со временем к процессу присоединились управления социальной защиты, а затем в работу стали включаться университеты и общественные центры, подразделения Союза пенсионеров, библиотеки и другие организации по всей России.
Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» (azbukainterneta.ru или азбукаинтернета.рф) разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель соглашения – облегчить доступ пенсионеров к получению электронных государственных услуг и повысить качество их жизни через обучение компьютерной грамотности и правилам работы в интернете.
«Азбука интернета» отвечает всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, издана с учетом возрастных особенностей восприятия материала, полезна и необходима аудитории, которой адресована.
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