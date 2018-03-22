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Пенсионный фонд подвел итоги отчетности работодателей о стаже своих сотрудников

По результатам проверки отчетности СЗВ-СТАЖ Пенсионный фонд России обновит данные лицевых счетов чуть более 1,2 млн. жителей Кемеровской области. Именно такое количество работников зафиксировано в отчетах, поданных работодателями. Всего в Кемеровской области предоставили сведения о стаже своих сотрудников почти 41 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

Обновлённые данные жители области смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в апреле.

Всем организациям, опоздавшим с предоставлением отчетности, будут предъявлены финансовые санкции в размере 500 рублей за каждого работника. Такая же сумма штрафа грозит работодателям за недостоверные (неполные) сведения в отчете.

Данные о стаже своих работников работодатели направляют один раз в год. В текущем году сведения принимались по 1 марта включительно.

Напомним, что после того, как функция по администрированию страховых взносов была передана в Федеральную налоговую службу, данные о стаже работников содержатся в новом виде отчета – СЗВ-СТАЖ. В нем содержится информация о всех сотрудниках, которые выполняют работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Данные отчета пополняют базу персонифицированного учета, что позволяет соблюдать пенсионные права россиян.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2018
Общество
Новости Кузбасса

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