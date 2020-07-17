Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет СНИЛС ребенка в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг (ЕПГУ).

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личные кабинеты  матерей на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Общество
kuzbassnews.ru
17/07/2020
Общество

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Названы пляжи в Кузбассе, где вода не соответствует нормам
Региональный Роспотребнадзор исследовал 74 пробы воды открытых водоёмов на санитарно-химические...
В Кузбассе спасатели отговорили мужчину от прыжка с моста
12 июля в Новокузнецке спасатели сняли мужчину с Кузнецкого моста. Предположительно, он планировал...
В Кузбассе возобновят работу концертные и театральные площадки
В Кемеровской области театральный сезон начнётся с 20 августа текущего года. Именно такое...
Жителя Кузбасса оштрафовали за комментарий о Путине без мата
Рудничный районный суд Прокопьевска Кемеровской области признал местного жителя Андрея Митина по ч...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus