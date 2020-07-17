Пенсионный фонд приступил к проактивному оформлению СНИЛС на детей

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет СНИЛС ребенка в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг (ЕПГУ).

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля, в личные кабинеты матерей на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.