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Пенсионный фонд России и Россотрудничество заключили соглашение

Кузбасские пенсионеры, проживающие в Израиле, смогут получить онлайн-консультацию специалистов ПФР благодаря соглашению, заключенному между Пенсионным фондом России и Росcотрудничеством.

Его цель - информирование соотечественников, проживающих за пределами России, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения по законодательству РФ и ее международным договорам.

Соглашение предполагает консультации в удаленном режиме по видеосвязи для людей пенсионного и предпенсионного возраста, проживающих за рубежом и имеющих право на меры социальной поддержки. Для этого достаточно будет обратиться в местный Российский центр науки и культуры с запросом организовать видеоконференцсвязь. Первоначально новая услуга будет доступна в Российском культурном центре в Тель-Авиве, а затем распространится и на остальные представительства системы Россотрудничества. Сейчас их насчитывается 97 в 80 странах мира.

Кузбасские пенсионеры проживают в 32 странах мира. Большинство из них находится в Германии, Израиле, США. Сегодня насчитывается 4290 пенсионеров Кемеровской области, которые, живя за границей, получают российскую пенсию.

Общество
kuzbassnews.ru
11/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

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