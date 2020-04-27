Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат в условиях эпидемии

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает выплаты без участия граждан.

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг . Доля таких обращений в настоящее время достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону

Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии возможности связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии, и запускаются дальнейшие процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Назначение и продление пенсии инвалидам

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все остальные сведения фонд получает из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности , согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии северянам

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для продления права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно подавать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте жительства будут уточняться самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел, по данным от работодателей либо по телефону при общении с самим пенсионером.

Продление выплаты пенсии по потере кормильца

Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и продлить выплату пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР принимают решение о продлении выплаты пенсии учащимся в том числе на основе данных, поступающих из учебных заведений, и сведений работодателей о трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен раз в год лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по истечении выплатного периода.

Продление выплат пенсионерам без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, она назначается при условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. До июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.

Продление выплаты пенсии за границу

Российские пенсионеры, уехавшие жить за границу, обязаны раз в год документально подтверждать получение пенсии. Чтобы упростить эту процедуру в условиях действующих ограничений, с марта до июля пенсионерам не нужно направлять такие уведомления в Россию для продления выплаты пенсии и других пособий. Это будет сделано по умолчанию в соответствии с вступившим в силу постановлением Правительства. Положения документа распространяются на пенсионеров, у которых срок действия документов, необходимых для продолжения выплат, истекает с 1 марта по 31 мая включительно.

Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. В случае если период выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств, продляется автоматически.