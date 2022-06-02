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Пенсионный фонд увеличит выплаты трех пособий в связи с ростом прожиточного минимума

С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится в Кузбассе до 6903 рубля в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого). Родители детей 8–17 лет в зависимости от установленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка, который в регионе с 1 июня равен 12874 руб.) с июня будут получать от 6437 рублей до 12874 рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР в Кемеровской области в 2022 г. установлены родителям более 50 тысяч детей от 8 до 17 лет, а также 1,7 тыс. беременных женщин.

Общество
kuzbassnews.ru
02/06/2022
Общество
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