Пенсия детям-подкидышам

75 кузбасских детей, родители которых неизвестны, с 1 января 2018 года получили право получать социальную пенсию по новому закону.

По размеру такая пенсия приравнена к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам. В Кемеровской области она составляет 13468 руб. в месяц с учетом районного коэффициента.

Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвестны, или подкидыши, были изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

К получателям нового вида пенсии относятся дети, чье рождение было зарегистрировано на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка, поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинским учреждением, воспитательной организацией или организацией социального обслуживания. Заявление может подать также медицинская организация, в которой проходили роды или в которую обратилась после родов мать, оставившая ребенка и не предъявившая документ, удостоверяющий ее личность.

Выплачивается пенсия ежемесячно до достижения ребенком 18 лет, а при поступлении в вуз на очное отделение – до 23 лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок был усыновлен.

Для назначения социальной пенсии законным представителям ребенка, оба родителя которых неизвестны, следует подать заявление и необходимые документы в Управление ПФР в месяц регистрации рождения ребёнка. Несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно и в дальнейшем сами могут ее получать.