Пенсия служителям Мельпомены

Завтра отмечается Всемирный День театра. Законодательство предусматривает досрочное назначение страховой пенсии по старости* людям, ведущим творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях.

Продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, у граждан данной категории в зависимости от характера творческой деятельности составляет от 15 до 30 лет.

Срок выхода на пенсию указанной категории устанавливается в зависимости от вида творческой деятельности (как не зависимо от достижения определенного возраста, так и по достижении определенного возраста) с учетом переходных положений согласно изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2019 года, принимая во внимание год возникновения права на пенсию. Во всех случаях основополагающим условием является наличие требуемого законодательством стажа творческой деятельности.

Наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов - еще одно обязательное условие для назначения страховой пенсии по старости. В 2021 году их должно быть не менее 21. Ежегодно количество коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30.

*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».