Пенсия творческим работникам

Сегодня, 27 марта отмечается Всемирный День театра. Россияне, ведущие творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости*.

Продолжительность специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, у граждан данной категории – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности.

Срок выхода на пенсию указанной категории устанавливается в зависимости от вида творческой деятельности (как не зависимо от достижения определенного возраста, так и по достижении определенного возраста) с учетом переходных положений согласно изменениям в пенсионном законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2019 года, принимая во внимание год возникновения права на пенсию. Во всех случаях основополагающим условием является наличие требуемого законодательством стажа творческой деятельности.

Еще одним обязательным условием является наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов: в 2020 году их должно быть не менее 18,6. Ежегодно количество коэффициентов будет увеличиваться на 2,4, пока не станет равным 30.

*Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».