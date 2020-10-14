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Переболевших коронавирусом кузбассовцев призывают стать донорами плазмы

Содержащая антитела плазма применяется при лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Прием доноров производится в Кузбасском центре крови с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Применение донорской плазмы показывает эффективность при лечении тяжелых случаев течения болезни. Специалисты отмечают, что антитела помогают пациентам, чей собственный иммунитет по различным причинам не справляется с коронавирусом. Как сообщили в региональном Минздраве, прием доноров идет еще с июля. 68 жителей региона, переболевших COVID-19, уже сдали 244 дозы иммунной плазмы.

Стать донорами кузбассовцы могут уже через 14 дней после выздоровления. Среди требований — возраст 18-55 лет, масса тела более 50 кг. С собой нужно взять медицинскую справку о перенесенной болезни COVID-19, паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Специалисты предупреждают, что на обследование и проведение процедуры аппаратного плазмафереза потребуется потратить 2-3 часа.

Получить дополнительную информацию и записаться на процедуру можно по телефонам отделений комплектования донорских кадров Кузбасского центра крови:

Кемерово – (3842) 52-22-74

Новокузнецк – (3843) 796-971

Белово – (38452) 2-31-81

Анжеро-Судженск – (38453) 5-18-90

Прокопьевск – (3846) 61-47-49.

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kuzbassnews.ru
14/10/2020
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