Перед началом учебного года Россети Сибирь проверили энергообъекты вблизи школ

Специалисты компании «Россети Сибирь» приняли все необходимые меры для обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения учебных заведений с 1 сентября и безопасности школьников Кемеровской области.

Начало нового учебного года – ещё один повод для профилактической работы по предотвращению детского травматизма на энергообъектах. До 31 августа специалисты филиала компании «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» проверили техническое состояние электроустановок и линий электропередачи, находящихся вблизи образовательных учреждений Кемеровской области.

Энергетики осмотрели опоры, провода, двери и стационарные ограждения, запирающие и заземляющие устройства на предмет дефектов, проверили наличие информационных знаков и плакатов, предупреждающих об опасности. Под особым контролем – защищённость трансформаторных подстанций от проникновения сторонних лиц и соответствие габаритов проводов воздушных линий электропередачи (ЛЭП).

Однако, кроме ремонтов и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, выноса ЛЭП с территорий детских учреждений, в компании «Россети Сибирь» предусмотрен целый комплекс мер, направленных на профилактику детского электротравматизма – проводятся уроки, встречи и конкурсы, в рамках которых детям напоминают основные правила электробезопасности.

Кроме того, в день знаний оперативный персонал Кузбассэнерго – РЭС переведён в полную готовность: круглосуточное дежурство будут нести 42 оперативно-выездные бригады – это 84 человека и 42 единицы техники, также к выезду в случае необходимости готовы 9 мобильных бригад (70 человека и 45 единиц техники).

Если вы стали очевидцем оставленного без внимания или ненадлежащим образом запертого энергоустройства, позвоните по телефону «горячей линии» Россети Сибирь 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Не оставайтесь равнодушными!