Новости Кузбасса

Пролонгация связана с установлением на территории Российской Федерации ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также с учетом социальной значимости пенсионных выплат.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе»* «МИР» должна была стать главным инструментом для операций по выплатам пенсий и социальных пособий с 1 июля 2020 года. Соответственно, тем пенсионерам, которые получают пенсии и пособия на карты иных платежных систем, следовало до этого времени заменить их на карту «МИР». Теперь этот срок продлён до 1 октября.
Данное требование не распространяется на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.
Стоит отметить, что переход на национальную платёжную систему «МИР» осуществляется кредитными учреждениями без сбоев выплат уже с 2017 года по мере прекращения срока действия карт.
* Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Часть территории Новокузнецкого района отойдет в подчинение администрации города Новокузнецка. Об...
|
В Новокузнецке продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги...
|
Были: Сейчас: От Суворова до Кутузова по нечётной стороне Металлургов вынуты старые трубы. Редкие...
|
В Новокузнецке вандалы справили нужду на бронетехнику. Помочиться молодые люди решили прямо на танк...